6 Март 2020 2020-03-06T16:34:23+03:00

В Тюменской области заключили контракт на строительство еще одной школы. Фото - ГУ строительства Тюменской области.

Теперь в регионе одновременно строится десять учебных заведений

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области заключили контракт на строительство школы в деревне Хмелева Тобольского района. Таким образом, теперь в регионе одновременно строится десять учреждений образования.

Одноэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров аналогично строящейся школе в селе Горнослинкино Уватского района. Оно возводится по региональной программе замены деревянных школ.

– Капитальное здание рассчитано на шестьдесят учащихся. В нем разместятся семь учебных кабинетов, два начальных класса, а также группы кратковременного пребывания детей, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Также стало известно, что в правом крыле здания расположится спортивный зал с раздевальными комнатами для мальчиков и девочек. Их оборудуют душевыми и санузлами. Здесь же проектом предусмотрена столовая с обеденным залом на 30 мест. Строительство завершится в 4 квартале 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области продолжают заменять ветхие школы

Всего в регионе обновят 32 таких образовательных учреждения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU