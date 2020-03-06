В Тюменской области заключили контракт на строительство еще одной школы
В Тюменской области заключили контракт на строительство школы в деревне Хмелева Тобольского района. Таким образом, теперь в регионе одновременно строится десять учреждений образования.
Одноэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров аналогично строящейся школе в селе Горнослинкино Уватского района. Оно возводится по региональной программе замены деревянных школ.
– Капитальное здание рассчитано на шестьдесят учащихся. В нем разместятся семь учебных кабинетов, два начальных класса, а также группы кратковременного пребывания детей, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.
Также стало известно, что в правом крыле здания расположится спортивный зал с раздевальными комнатами для мальчиков и девочек. Их оборудуют душевыми и санузлами. Здесь же проектом предусмотрена столовая с обеденным залом на 30 мест. Строительство завершится в 4 квартале 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU