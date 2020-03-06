2020-03-06T16:34:23+03:00
Недвижимость

В Тюменской области заключили контракт на строительство еще одной школы

Теперь в регионе одновременно строится десять учебных заведений
Вадим Бегун
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В Тюменской области заключили контракт на строительство еще одной школы. Фото - ГУ строительства Тюменской области.В Тюменской области заключили контракт на строительство еще одной школы. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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В Тюменской области заключили контракт на строительство школы в деревне Хмелева Тобольского района. Таким образом, теперь в регионе одновременно строится десять учреждений образования.

Одноэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров аналогично строящейся школе в селе Горнослинкино Уватского района. Оно возводится по региональной программе замены деревянных школ.

– Капитальное здание рассчитано на шестьдесят учащихся. В нем разместятся семь учебных кабинетов, два начальных класса, а также группы кратковременного пребывания детей, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Также стало известно, что в правом крыле здания расположится спортивный зал с раздевальными комнатами для мальчиков и девочек. Их оборудуют душевыми и санузлами. Здесь же проектом предусмотрена столовая с обеденным залом на 30 мест. Строительство завершится в 4 квартале 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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