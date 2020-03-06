6 Март 2020 2020-03-06T14:53:32+03:00

Участок улицы Чаплина в Тюмени закроют для авто на время. Фото: Ольга Крыльцова

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На участке улицы Николая Чаплина в Тюмени временно прекращено движение транспорта. Ограничение продлится с 17 марта по 24 апреля.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, проезд в районе дома № 125 по улице закроют в связи с реконструкцией сетей водоотведения.

– Водителей убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что закрытый участок можно объехать по межквартальным проездам.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре с 3 марта закрыли для проезда улицу Береговую. Это связано с укреплением и благоустройством откоса левого берега реки Туры. Ограничение снимут 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU