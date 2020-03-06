Участок улицы Чаплина в Тюмени закроют для авто на время
На участке улицы Николая Чаплина в Тюмени временно прекращено движение транспорта. Ограничение продлится с 17 марта по 24 апреля.
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, проезд в районе дома № 125 по улице закроют в связи с реконструкцией сетей водоотведения.
– Водителей убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что закрытый участок можно объехать по межквартальным проездам.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре с 3 марта закрыли для проезда улицу Береговую. Это связано с укреплением и благоустройством откоса левого берега реки Туры. Ограничение снимут 3 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU