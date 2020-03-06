6 Март 2020 2020-03-06T13:07:26+03:00

Тюменцы могут получить деньги на реализацию идей по благоустройству. Фото: Вадим Бегун

У желающих есть всего двадцать дней

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Тюменцам предлагают профинансировать их идеи по благоустройству города. Местным жителям необходимо представить проект обновления территории района, сквера, парка или улицы.

Лучшие проекты отберут путем всеобщего электронного голосования. Горожане сами могут осуществлять контроль за расходованием средств и качеством исполнения работ.

– Такой подход позволит достигнуть эффективного расходования бюджетных средств, последующей бережной эксплуатации объектов, которые будут построены в городе по инициативе жителей, – прокомментировали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Для того чтобы идея претворилась в жизнь, нужно подготовить проект и отправить заявку в администрацию города. Специалисты департамента финансов готовы оказать консультационную поддержку и помочь заполнить форму заявки на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU