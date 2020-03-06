Тюменский Россельхознадзор отчитался о состоянии верблюда Кеши

6 Март 2020 2020-03-06T12:53:44+03:00

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Управление Россельхознадзора по Тюменской области приняло участие в проверке, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура в селе Якуши. Она касается содержания верблюда Кеши.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время документы, регламентирующие содержание верблюдов в личных подсобных хозяйствах, отсутствуют. Несмотря на это, инспектор осмотрел помещение, где проживает животное, изучил рацион его питания, а также условия содержания.

– По итогам посещения установлено, что состояние верблюда удовлетворительное. Фактов, свидетельствующих о жестоком обращении, не выявлено, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что природоохранная прокуратура проверит условия содержания верблюда Кеши. Дело в том, что одно из средств массовой информации опубликовало информацию о том, что животное «лежит в снегу и покрывается инеем».

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ИСТОЧНИК KP.RU