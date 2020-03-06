2020-03-06T12:57:08+03:00
Происшествия

Тюменская пенсионерка перевела миллион рублей мошеннику с биржи

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка перевела миллион рублей мошеннику с биржи.Тюменская пенсионерка перевела миллион рублей мошеннику с биржи.Фото: Вадим Бегун
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В тюменскую полицию обратилась 62-летняя местная жительница. Женщина лишилась своих сбережений, поверив мошеннику.

Потерпевшей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником инвестиционного банка. Мужчина предложил пенсионерке оформить выгодный кредит для участия в торгах на бирже. Заявительница выслушала выгодные условия и согласилась.

– Голос в трубке сообщил, что для процедуры оформления необходимо перевести определенную сумму денег. 62-летняя потерпевшая перевела около миллиона рублей через мобильное приложение на неустановленный банковский счет. После лжесотрудник банка перестал выходить на связь, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность преступника. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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