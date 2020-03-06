Как будет работать тюменская Кадастровая палата в мартовские праздники

6 Март 2020 2020-03-06T14:57:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 8 марта, а также 9 марта офисы приема-выдачи документов тюменской Кадастровой палаты работать не будут. Режим работы в обычном порядке возобновится с 10 марта.

В предпраздничный день, 7 марта, офисы будут работать по следующему графику: в городах Тюмень (улица Мельникайте, 93/2) и Ишим (Пономарева, 24) – с 9.00 до 13.00, в Тобольске (Ремезова, 49в), Ялуторовске (Новикова, 24/1), Заводоуковске (Революционная, 105) и Голышманово (Садовая, 80, стр. 1) – выходной.

– В офисах можно получить профессиональные консультации и помощь при составлении договоров в сфере оборота недвижимости, а также проконсультироваться по учету и регистрации недвижимого имущества. В офисах Тюмени и Ишима по предварительной записи можно подать документы на оформление недвижимости, находящейся за приделами региона, – рассказали в пресс-службе тюменской Кадастровой палаты.

Дополнительную информацию о работе ведомства можно получить на сайте kadastr.ru (в региональной вкладке) или по телефону для справок: 8 (3452) 259-001.

ИСТОЧНИК KP.RU