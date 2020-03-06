2020-03-06T12:51:51+03:00
Происшествия

Не понравился маневр: тюменец изуродовал гаечным ключом авто своего «обидчика»

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело [ФОТО]
Вадим Бегун
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Тюменец изуродовал гаечным ключом авто своего «обидчика». Фото - УМВД по городу Тюмени.Тюменец изуродовал гаечным ключом авто своего «обидчика». Фото - УМВД по городу Тюмени.
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В тюменскую полицию обратился водитель, чью машину разбил неизвестный, который передвигался на отечественном автомобиле 13-й модели. «Обидчику» не понравилось поведение мужчины на иномарке, и он решил проучить его.

Полицейские выяснили, что потерпевший двигался на своем «Ниссане-Тиида». Внезапно его подрезали. Водитель отечественной машины всячески пытался преградить путь иномарке, создавая аварийные ситуации. Заявитель, опасаясь за свою жизнь, свернул в ближайшие гаражи на улице Авторемонтной, закрыл автомобиль и ушел.

Фото - УМВД по городу Тюмени.

Фото - УМВД по городу Тюмени.

– Преследователь нашел припаркованную иномарку и гаечным ключом изуродовал машину: разбил стекла, зеркала и повредил краску. Позже злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний подозреваемый, он признался в содеянном, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Мужчина пояснил, что ему не понравился маневр на дороге, который совершил потерпевший, и он решил его проучить. В настоящее время горожанин находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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