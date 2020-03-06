6 Март 2020 2020-03-06T11:07:15+03:00

В коттеджном поселке под Тюменью сгорели три дома.

Изменить размер текста: A A

В коттеджном поселке Дербыши накануне, 5 марта, загорелся частный дом. В итоге огонь перекинулся и на другие строения.

– Вызов поступил в 23.45. Первые подразделения прибыли на место спустя десять минут. Несмотря на усилия спасателей, пламя перебросилось на два соседних дома, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания и выясняют причиненный ущерб.

Стало известно, что общая площадь пожара составила более четырехсот квадратных метров. По имеющейся информации, никто не пострадал, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 31 января горел жилой восьмиквартирный дом по адресу: улица Большевиков, 15. Спасатели эвакуировали пять человек, среди которых был ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Большевиков в Тюмени горел дом. Пожарные эвакуировали жильцов

Причины возгорания сейчас устанавливаются (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU