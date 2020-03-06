2020-03-06T12:56:00+03:00
Общество

Нуждающиеся в жилье по договорам соцнайма тюменцы могут следить за очередью онлайн

Для этого надо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»
Вадим Бегун
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Нуждающиеся в жилье по договорам соцнайма тюменцы могут следить за очередью онлайн. Фото - pixabay.com.Нуждающиеся в жилье по договорам соцнайма тюменцы могут следить за очередью онлайн. Фото - pixabay.com.
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Теперь тюменцы, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, могут получать информацию об очереди в режиме онлайн. Такой сервис организован на портале услуг Тюменской области.

– С внедрением сервиса стало возможным обратиться за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» без посещения МФЦ, а также заполнить поля электронной формы заявления. Это значительно сэкономит время, – сообщили в департаменте имущественных отношений администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили: для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Для получения более подробной информации можно обратиться в департамент по телефону 8 (3452) 39-62-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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