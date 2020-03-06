2020-03-06T11:04:30+03:00
Общество

Тюменских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп

Вадим Бегун
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Тюменских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп. Фото - "МегаФон".Тюменских женщин этой весной поздравляют под рок, эстраду и хип-хоп. Фото - "МегаФон".
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К весне жительницы городов Урала определились со своими музыкальными предпочтениями. В топе у них «Life в кайф» и «Миллион алых роз». Именно эти композиции чаще всего устанавливают вместо телефонных гудков абоненты прекрасного пола в сети МегаФон.

Такие тенденции в преддверии 8 Марта определили специалисты оператора с помощью технологии Big Data, проанализировав услугу «Замени гудок». Самые популярные жанры у жительниц уральских регионов – российский рок, поп и хип-хоп.

В тройку музыкальных предпочтений, помимо композиций Zivert и Boyza II vs Раймонд Паулс, вошли:

1. «Z поколение» от Даны Соколовой.

2. «Комета» от JONY.

3. «Дачная» от АЛМО.

Также среди новых трендов в смартфонах звучат «Не молчать» Wow Band, «Сталактит» Мота, «Хай, моя Зая» FONARI, «Алло» Клавы Коки и «Любимка» от NILETTO.

Среди зарубежных композиций вместо телефонного гудка чаще всего на Урале устанавливают The Prince Karma (LATER BITCHES) и Here She Comes Again (Dj Antonio Remix).

– Интересно, что женщины от 36 до 45 лет в 3 раза чаще устанавливают мелодию вместо гудка, чем девушки 19–25 лет. Кроме того, проведя анализ по географическому принципу, мы выяснили, что больше всего поклонниц услуги «Замени гудок» живет в Югре, в частности в Сургуте и Нижневартовске. Именно они чаще других ставят мелодии вместо звонка. Среди соседних регионов по музыкальным аппетитам югорчан догоняют только свердловчане и тюменцы, – рассказала директор МегаФона на Урале Инна Джур.

Услуга «Замени гудок» позволяет заменить обычные телефонные гудки, которые слышат звонящие вам, на мелодии или другие звуковые композиции. В каталоге МегаФона доступно более 90 тысяч музыкальных вариантов.

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