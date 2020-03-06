В Тюмени ограничили въезд на территорию ОКБ № 2

6 Март 2020 2020-03-06T11:35:14+03:00

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В Тюмени с сегодняшнего дня, 6 марта, для машин скорой помощи открыли отдельные въезды на территорию ОКБ № 2. Сделано это для того, чтобы гражданский транспорт не мешал оперативно доставлять пациентов в больницу.

Стало известно, что ко взрослому приемному отделению организовали заезд спецтранспорта со стороны улицы Мельникайте, а к детскому – со стороны 50 лет Октября. Чтобы другие машины не заезжали на территорию, въезды оборудовали автоматическими шлагбаумами.

– Этими же транспортными путями могут пользоваться те горожане, кто сам обратился в больницу и везет пациента в тяжелом или неотложном состоянии. Для таких случаев въезды оснастили переговорными устройствами, чтобы водитель мог оперативно связаться с диспетчером, – сообщили в пресс-службе ОКБ № 2.

В медицинском учреждении добавили, что по такому же принципу со стороны улиц Мельникайте и 50 лет Октября будет осуществляться пропуск на территорию больницы частных автомобилей в случае выписки со стационарного лечения маломобильных или лежачих пациентов – в том случае, когда за ними приезжают родственники.

Для маломобильных пациентов травматологии въезд на территорию больницы организовали со стороны улицы Харьковской. Он также оборудован автоматическим шлагбаумом и переговорным устройством.

Также стало известно, что во взрослый травматологический пункт зайти можно со стороны улицы Мельникайте или через взрослое приемное отделение. В детский травматологический пункт въезд осуществляется круглосуточно по пути спецтранспорта – со стороны улицы 50 лет Октября посредством переговорного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU