2020-03-06T09:17:07+03:00
Недвижимость

В Тюмени возведут пешеходный мост через реку Туру

Проект сооружения необходимо разработать в течение 240 дней
Вадим Бегун
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В Тюмени построят пешеходный мост через Туру.В Тюмени построят пешеходный мост через Туру.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени построят еще один пешеходный мост через реку Туру. В настоящее время власти ищут подрядчика, который займется разработкой проектной документации по объекту. На это они готовы потратить более девяти миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что электронный аукцион на разработку проектной документации объявил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. На эти цели из городского бюджета выделят 9,1 миллионов рублей.

Подрядчик, который выиграет лот, должен будет разработать проект моста в течение 240 дней. Его следует обустроить лифтами для маломобильных групп населения. Предусмотрено и благоустройство территории, а также парковки и водоотвод.

Новый пешеходный мост будет находится в районе улицы Береговой. Заявки на аукцион принимаются до 6 апреля, победитель определится спустя три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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