2020-03-06T09:18:49+03:00
Общество

Александр Моор выступил с предложением изменить имущественный ценз для инвалидов

Глава региона рассчитывает на поддержку депутатов в этом вопросе
Вадим Бегун
Поделиться:
Александр Моор выступил с предложением изменить имущественный ценз для инвалидов. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".Александр Моор выступил с предложением изменить имущественный ценз для инвалидов. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор предлагает изменить имущественный ценз для людей с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, власть выходит на финишную прямую в этом важном для сообщества инвалидов вопросе.

«От величины имущественного ценза зависит, может или нет инвалид претендовать на получение жилья. Понятие ценза само по себе существует для того, чтобы социальную помощь получали действительно нуждающиеся люди. Какой подход я предлагаю. Во-первых, ценз должен стать подвижной величиной и зависеть от стоимости одного квадратного метра, которая меняется каждый год. Во-вторых, в нем не должна учитываться стоимость средств реабилитации», – пишет на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» глава региона.

По его мнению, такая мера позволит поднять верхнюю границу ценза в восемь раз и, соответственно, увеличить число тех, кто может получить поддержку. Александр Моор внес этот законопроект в Тюменскую областную думу. Губернатор рассчитывает на поддержку депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Помощь инвалидам»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реконструкцию тюменской трассы потратят более трех миллиардов рублей
В Тюмени возведут пешеходный мост через реку Туру
Александр Моор выступил с предложением изменить имущественный ценз для инвалидов
Николай Брыкин считает внесение поправок в Конституцию своевременным
В Тюмени осужден очередной содержатель наркопритона на улице Бабарынка
Тонну репчатого лука вернули в Казахстан тюменские таможенники
Вышедший из тюрьмы друг сына украл у тюменки украшения на 100 тысяч рублей
В Тюменской области мужчина угнал автомобиль спящего друга
Погода на 6 марта в Тюмени: становится еще холодней
В тюменской Зареке укрепляют берега Туры и возводят основание дамбы
Рядом с прудом Школьным в Тюмени построят храм
Сбербанк в Тюмени подвел итоги работы в 2019 году
Детский сад на тюменской Войновке строят с опережением сроков