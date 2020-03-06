Александр Моор выступил с предложением изменить имущественный ценз для инвалидов

6 Март 2020 2020-03-06T09:18:49+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор предлагает изменить имущественный ценз для людей с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, власть выходит на финишную прямую в этом важном для сообщества инвалидов вопросе.

«От величины имущественного ценза зависит, может или нет инвалид претендовать на получение жилья. Понятие ценза само по себе существует для того, чтобы социальную помощь получали действительно нуждающиеся люди. Какой подход я предлагаю. Во-первых, ценз должен стать подвижной величиной и зависеть от стоимости одного квадратного метра, которая меняется каждый год. Во-вторых, в нем не должна учитываться стоимость средств реабилитации», – пишет на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» глава региона.

По его мнению, такая мера позволит поднять верхнюю границу ценза в восемь раз и, соответственно, увеличить число тех, кто может получить поддержку. Александр Моор внес этот законопроект в Тюменскую областную думу. Губернатор рассчитывает на поддержку депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU