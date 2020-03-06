6 Март 2020 2020-03-06T08:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Член комитета по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин считает внесение поправок в Конституцию своевременным. По его мнению, они затрагивают серьезный блок социальных вопросов, которые касаются каждого.

– Важно отметить, что власть станет более публичной, к кандидатурам на пост главы государства, руководителя региона, силовых структур ужесточаются требования, – отметил депутат Государственной думы.

Николай Брыкин напомнил, что если законопроект одобрит Федеральное собрание и регионы, то 22 апреля состоится общероссийское голосование. Если изменения в Конституцию придутся по душе большинству граждан, то они вступят в законную силу.

– В течение двух месяцев я встречался с тюменским активом партии «Единая Россия», жителями Тюменской области. Мы подробно обсуждали предложения по изменению Конституции и говорили о важности данной инициативы. Сегодня мы живем по Конституции 1993 года. Прошло более четверти века. За это время в стране произошли большие перемены как в экономике, в обществе, так и в политике, международных отношениях. Срок достаточный, чтобы оценить, что было вначале, чем мы живем сейчас, предположить, что будет в будущем. Внесение поправок в Конституцию считаю своевременным. Думаю, что наша работа над основным документом страны уже в скором времени даст положительный результат, – считает Николай Брыкин.

Напомним, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в минувшую среду, 4 марта, рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию.

Созданная президентом рабочая группа собрала мнения представителей разных слоев общества. В результате ценные идеи стали поправками, часть из которых внес глава государства. Полный список предлагаемых поправок депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU