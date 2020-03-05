Рядом с прудом Школьным в Тюмени построят храм

5 Март 2020 2020-03-05T16:36:22+03:00

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В Тюмени завтра, 6 марта, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит чин освящения свай для будущего каменного храма в честь Всех святых. Мероприятие состоится в 10.00.

– Строительство нового храма ведет приход при поддержке благотворителей. Помещение временной деревянной церкви, в которой сегодня совершаются богослужения, в последние годы реконструировалось и расширялось. Однако ее площади все равно недостаточно: община нуждается в более просторном храме, – прокомментировали в Тобольской митрополии.

Стало известно, что новаю церковь возведут на улице Логунова, 17, возле пруда Школьного и жилого комплекса «Озерные Аркады».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре приступили к реставрации старейшего храма – Спасской церкви. В настоящее время горожанам рядом с объектом культурного наследия ходить запрещено, рабочие установили соответствующие знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU