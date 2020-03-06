Погода на 6 марта в Тюмени: становится еще холодней

6 Март 2020 2020-03-06T05:02:59+03:00

В этот день в городе будет облачно

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Сегодня, 6 марта, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10–12 градусов, днем – минус 5-6. Вечером столбики термометров покажут 7 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: «Как ни злись метелица, все весной повеивает», «Дожить до Весновея, а там зима не страшна».

Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.

ИСТОЧНИК KP.RU