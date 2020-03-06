2020-03-06T05:02:59+03:00
Общество

Погода на 6 марта в Тюмени: становится еще холодней

В этот день в городе будет облачно
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени станет еще холодней.В Тюмени станет еще холодней.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 марта, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10–12 градусов, днем – минус 5-6. Вечером столбики термометров покажут 7 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: «Как ни злись метелица, все весной повеивает», «Дожить до Весновея, а там зима не страшна».

Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышедший из тюрьмы друг сына украл у тюменки украшения на 100 тысяч рублей
В Тюменской области мужчина угнал автомобиль спящего друга
Погода на 6 марта в Тюмени: становится еще холодней
В тюменской Зареке укрепляют берега Туры и возводят основание дамбы
Рядом с прудом Школьным в Тюмени построят храм
Сбербанк в Тюмени подвел итоги работы в 2019 году
Детский сад на тюменской Войновке строят с опережением сроков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Женатый тюменец оклеветал одноклассницу, которая не стала его любовницей
Тюменец, устроивший смертельное ДТП на Федюнинского, отправился в колонию
Сотрудник тюменского УФСИН поставлял заключенным марихуану
Директора тюменской УК оштрафовали за свисающие с крыши дома сосульки
Экс-ректору тюменского института выписали премий на миллион рублей
Как будет работать общественный транспорт Тюмени в мартовские праздники
Заказала и не дождалась: тюменка засудила бизнесмена, который не изготовил ей мебель
Тюменцам рассказали, почему во дворах долго не вывозят мусор
МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов
Вылила целое ведро: тюменка ошпарила экс-мужа кипятком из-за жилищных проблем
В Росгвардии опровергли сообщения об изгнании бомжей из тюменского Mc’Donalds
В Тобольске пьяный прохожий зарезал молодого спортсмена
В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»
Микс детектива и черной комедии: в тюменском драмтеатре покажут «женский» спектакль
Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи
Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники
«Дом, милый дом»: одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин
Молодые люди украли барана с ишимской фермы
В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы