В Тюменской области мужчина угнал автомобиль спящего друга

6 Март 2020 2020-03-06T05:43:02+03:00

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В вагайскую полицию поступило сообщение от жителя села Аксурка. Мужчина заявил, что его знакомый из ограды частного дома похитил автомобиль «Вольво». Полицейские, отследив маршрут передвижения угнанной машины, обнаружили ее в соседнем селе Большой Карагай.

– Оперативники выяснили, что задержанный пришел к своему знакомому, чтобы попросить у него авто. Владелец иномарки спал, а ключи оставил в замке зажигания. Злоумышленник воспользовался этим и уехал на чужом транспорте. По дороге домой он решил заехать к своему товарищу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемый свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращен законному владельцу.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU