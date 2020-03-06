Вышедший из тюрьмы друг сына украл у тюменки украшения на 100 тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T06:23:00+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении золотых изделий обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина заявила, что у нее пропала подвеска с кольцом за 105 тысяч рублей.

– Сын потерпевшей пил в ее квартире алкоголь со своим только что освободившимся из тюрьмы 29-летним другом. После того как молодой человек уснул, товарищ похитил с прикроватной тумбы кольцо, а затем из комода достал шкатулку и взял из нее подвеску, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сразу после совершения преступления рецидивист покинул чужую квартиру и отправился в ломбард. Там он за 7 тысяч рублей сдал ювелирные изделия и купил на них алкоголь.

Задержанный подозреваемый свою вину признал. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело, мужчина может снова отправиться в колонию на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU