В Тюмени осужден очередной содержатель наркопритона на улице Бабарынка

6 Март 2020 2020-03-06T08:11:54+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 37-летней местной жительницы. Женщина пускала в свою квартиру наркоманов.

– Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года поступила оперативная информация о наркопритоне в одной из квартир на улице Бабарынка, которая подтвердилась. Были задокументированы факты систематического предоставления жилья наркоманам для употребления запрещенных веществ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в январе 2019 года сотрудники полиции нагрянули в квартиру и пресекли противоправную деятельность тюменки. Суд назначил подсудимой полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в одной из квартир областного центра на улице Широтной оперативники ликвидировали наркопритон. Наркоманов в своем жилище принимала местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU