В Тюмени осужден очередной содержатель наркопритона на улице Бабарынка
В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 37-летней местной жительницы. Женщина пускала в свою квартиру наркоманов.
– Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года поступила оперативная информация о наркопритоне в одной из квартир на улице Бабарынка, которая подтвердилась. Были задокументированы факты систематического предоставления жилья наркоманам для употребления запрещенных веществ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в январе 2019 года сотрудники полиции нагрянули в квартиру и пресекли противоправную деятельность тюменки. Суд назначил подсудимой полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в одной из квартир областного центра на улице Широтной оперативники ликвидировали наркопритон. Наркоманов в своем жилище принимала местная жительница.
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ИСТОЧНИК KP.RU