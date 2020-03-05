5 Март 2020 2020-03-05T16:42:58+03:00

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Сбербанк в Тюмени подвел итоги работы в 2019 году. На встрече с ведущими СМИ региона управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко отметил, что банк вновь улучшил финансовые показатели.

Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 4% и составил более 100 млрд рублей. Из них большую часть составляют средства частных клиентов, которые открыли в банке 193 000 вкладов на общую сумму 71,2 млрд рублей, это больше на 8,3% по сравнению с 2018 годом. Средняя сумма вклада составляет порядка 369 000 рублей. Примерно каждый пятый депозит был открыт через интернет-банк, его мобильное приложение или устройства самообслуживания.

Банк показал уверенный рост и кредитного портфеля физических лиц – на 14% больше, чем в прошлом, и составил более 110 млрд рублей. Общий объем выданных кредитных средств населению составил порядка 47 млрд рублей, из них 99 тысяч потребительских кредитов на сумму 24,7 млрд рублей и 11 тысяч ипотечных кредитов на сумму 21,8 млрд рублей.

В 2019 году на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка клиенты совершили 6,6 млн платежей для оплаты услуг ЖКХ на сумму 14 млрд рублей. Это на 1,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Через приложение «Сбербанк Онлайн» было совершено более 4 млн коммунальных платежей на общую сумму 8,5 млрд рублей.

В отделении насчитывается более 30 тысяч активных корпоративных клиентов, при этом 96% предприятий взаимодействует с банком через удаленные каналы обслуживания, в частности систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Фото - Сбербанк.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 4,1 млрд рублей и составил 61 млрд рублей. Кредитный портфель по сравнению с 2018 годом вырос на 6,1 млрд рублей и составил 42,7 млрд рублей.

В Сбербанке особое внимание отводится финансированию застройщиков. В 2019 году было профинансировано 44 строительных проекта на сумму 25,9 млрд рублей. Из них с использованием эскроу-счетов – 26 проектов на сумму 17,3 млрд рублей. В рамках этих проектов на 1 января 2020 года было открыто более 2200 счетов эскроу на сумму 5,6 млрд рублей. На сегодняшний день в Западно-Сибирском отделении Сбербанка уже открыто более 3,5 тысячи счетов эскроу. Объем денежных средств на этих счетах составляет более 8 млрд рублей.

На конец 2019 года число организаций, обслуживаемых в рамках зарплатного проекта, составляло порядка 9000. Общее количество зарплатных клиентов достигло 265 000 человек. За год банк эмитировал более 55 000 зарплатных карт.

Более 10 000 юридических лиц на территории облуживания Западно-Сибирского отделения используют для приема безналичных платежей терминалы Сбербанка, из них почти 6500 находятся в Тюмени. Оборот эквайринга по сравнению с прошлым годом вырос на 35,3 млрд рублей и составил 172,8 млрд рублей.

По итогам 3-го квартала Тюменская область занимает 5-е место среди «безналичных» регионов в рейтинге Сбербанка, а Тюмень замыкает топ-10 «безналичных» городов России: 55,8% товаров и услуг в 3-м квартале 2019 года здесь приобрели по картам. Тобольск – на 12-м месте с долей безналичных платежей 55,6%. Ишим перешагнул отметку в 50% и оказался на 64-й строке среди ста самых «безналичных» городов страны.

- Известно, что в прошлом году Тюменская область продемонстрировала положительную динамику в основных секторах экономики. При этом в большей части проектов, реализуемых на территории области, так или иначе участвует Сбербанк. Мы активно реализуем и поддерживаем различные проекты: в области культуры и искусства, социальные, благотворительные инициативы. На сегодняшний день у Сбербанка основная задача – предлагать клиентам не только классические финансовые услуги, но и множество дополнительных, которые объединены в экосистему. Эти услуги помогут сделать жизнь наших клиентов более комфортной, позволят экономить как деньги, так и очень ценный ресурс – время, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

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