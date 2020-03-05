Детский сад на тюменской Войновке строят с опережением сроков
В тюменском микрорайоне Войновка с опережением сроков строят детский сад. За десять дней строители возвели один этаж здания. Контракт на строительство заключили 9 января.
– В первых числах марта подрядчик – ООО «Завод ЖБИ-3» – уже выполнил перекрытия цокольного этажа детсада на 350 мест. Сейчас строители приступили к монтажу первого этажа здания, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.
По информации ведомства, сохранять такие высокие темпы позволяет технология строительства, при которой готовые стеновые панели (уже с остеклением и окраской) доставляют с завода ЖБИ-3 на строительную площадку.
Стоит отметить, что дошкольное учреждение на Войновке – общеразвивающего типа, с полнодневным пребыванием детей, в том числе и ясельного возраста. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2020 года.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре продолжается строительство трех детских садов. Их сдадут в этом году: работа идет с опережением сроков.
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ИСТОЧНИК KP.RU