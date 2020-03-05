2020-03-05T13:50:46+03:00
Происшествия

Сотрудник тюменского УФСИН поставлял заключенным марихуану

Мужчина задержан и заключен под стражу
Вадим Бегун
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Сотрудник тюменского УФСИН поставлял заключенным марихуану. Фото - СК по Тюменской области.Сотрудник тюменского УФСИН поставлял заключенным марихуану. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего младшего инспектора ФКУ ИК-2 УФСИН по Тюменской области. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

– По версии следствия, утром 4 марта обвиняемый пытался пронести на территорию исправительной колонии №2, которая находится на улице Вербной, синтетическое наркотическое вещество массой 192 грамма, а также 27 граммов марихуаны, – сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что его задержали сотрудники безопасности управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области. В настоящий момент обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения – содержание под стражей.

Следователи закрепляют доказательственную базу, устанавливая причины и условия, способствовавшие преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректора Тюменского государственного института культуры. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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