2020-03-05T14:23:41+03:00
Происшествия

Тюменец, устроивший смертельное ДТП на Федюнинского, отправился в колонию

Дорожный инцидент произошел в ноябре прошлого года
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец отправился за решетку из-за смертельного ДТП. Фото - pixabay.com.Тюменец отправился за решетку из-за смертельного ДТП. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина нарушил правила дорожного движения, от его действий погиб человек.

– Как следует из материалов уголовного дела, вечером 22 ноября 2019 года в районе дома №67 по улице Федюнинского водитель на «Фиат» при перестроении в крайнюю полосу движения не справился с управлением и не уступил дорогу автомобилю «Лада», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате столкновения отечественная машина врезалась в опору уличного освещения, ее водитель погиб.

Суд назначил подсудимому полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, мужчина обязан выплатить супруге погибшего 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец, устроивший смертельное ДТП на Федюнинского, отправился в колонию
Сотрудник тюменского УФСИН поставлял заключенным марихуану
Директора тюменской УК оштрафовали за свисающие с крыши дома сосульки
Экс-ректору тюменского института выписали премий на миллион рублей
Как будет работать общественный транспорт Тюмени в мартовские праздники
Заказала и не дождалась: тюменка засудила бизнесмена, который не изготовил ей мебель
Тюменцам рассказали, почему во дворах долго не вывозят мусор
МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов
Вылила целое ведро: тюменка ошпарила экс-мужа кипятком из-за жилищных проблем
В Росгвардии опровергли сообщения об изгнании бомжей из тюменского Mc’Donalds
В Тобольске пьяный прохожий зарезал молодого спортсмена
В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»
Микс детектива и черной комедии: в тюменском драмтеатре покажут «женский» спектакль
Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи
Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники
«Дом, милый дом»: одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин
Молодые люди украли барана с ишимской фермы
В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы