Тюменец, устроивший смертельное ДТП на Федюнинского, отправился в колонию

5 Март 2020 2020-03-05T14:23:41+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина нарушил правила дорожного движения, от его действий погиб человек.

– Как следует из материалов уголовного дела, вечером 22 ноября 2019 года в районе дома №67 по улице Федюнинского водитель на «Фиат» при перестроении в крайнюю полосу движения не справился с управлением и не уступил дорогу автомобилю «Лада», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате столкновения отечественная машина врезалась в опору уличного освещения, ее водитель погиб.

Суд назначил подсудимому полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, мужчина обязан выплатить супруге погибшего 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU