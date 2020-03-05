Экс-ректору тюменского института выписали премий на миллион рублей

5 Март 2020 2020-03-05T13:31:51+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректора Тюменского государственного института культуры. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В марте 2016 года ректор дал подчиненным указ внести в отчетность, которая каждый квартал предоставляется в Министерство культуры России, недостоверные сведения о выполнении институтом целевых показателей по достижению уровня средней зарплаты преподавателей. Министр культуры, не зная, что эти показатели фактически не выполнены, подписал приказ о выплате мужчине крупной премии.

– Недостоверная информация направлялась в министерство еще несколько раз. Таким образом, ректор необоснованно получил премий на общую сумму более миллиона рублей. Он полностью признал свою вину, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд назначил подсудимому штраф в размере 65 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, с него взыскали миллион рублей в счет возмещения ущерба Министерству культуры. В ходе обыска у мужчины также изъяли один миллион рублей, евро и доллары: их обратят в счет погашения гражданского иска и уплаты штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU