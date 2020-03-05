2020-03-05T12:29:50+03:00
Общество

Как будет работать общественный транспорт Тюмени в мартовские праздники

Публикуем график автобусов на Международный женский день
Вадим Бегун
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Как будет работать общественный транспорт Тюмени в мартовские праздники.Как будет работать общественный транспорт Тюмени в мартовские праздники.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени 7 и 8 марта маршрутные автобусы будут работать без изменений. В понедельник, 9 марта, автобусы выйдут на дороги по графикам воскресных дней.

Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», 9 марта маршрут №129, который следует от завода Медоборудования до садового общества «Ромашка», будет работать в обычном режиме, а маршрут №97«завод Медоборудования – с/о Искра 2» не выйдет на линии.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, как будут работать в Международный женский день поликлиники областного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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