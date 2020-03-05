Как будет работать общественный транспорт Тюмени в мартовские праздники
В Тюмени 7 и 8 марта маршрутные автобусы будут работать без изменений. В понедельник, 9 марта, автобусы выйдут на дороги по графикам воскресных дней.
Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», 9 марта маршрут №129, который следует от завода Медоборудования до садового общества «Ромашка», будет работать в обычном режиме, а маршрут №97«завод Медоборудования – с/о Искра 2» не выйдет на линии.
Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, как будут работать в Международный женский день поликлиники областного центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU