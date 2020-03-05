Заказала и не дождалась: тюменка засудила бизнесмена, который не изготовил ей мебель

5 Март 2020 2020-03-05T12:03:50+03:00

Тюменка засудила бизнесмена, который не изготовил ей мебель. Фото - УФССП по Тюменской области.

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Тюменский предприниматель задолжал женщине 150 тысяч рублей. Эти деньги горожанка отсудила у бизнесмена за то, что он так и не изготовил мебель по ее заказу. Мужчина не торопился выплачивать назначенную судом сумму, но пострадавшая не успокаивалась: за справедливостью она обратилась к судебным приставам.

В ведомстве пояснили, что не один раз предупреждали руководителя предприятия об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. Однако он так и не сделал должных выводов.

– Уже после возбуждения исполнительного производства владелец компании заключил около 40 договоров подряда на изготовление различной мебели на 2,3 миллиона рублей. Таким образом, он имел возможность погасить имеющуюся задолженность, – добавили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Тогда дознаватель возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Только после этого руководитель фирмы вернул долг обманутой клиентке. Теперь он предстанет перед судом: его могут отправить в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU