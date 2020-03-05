5 Март 2020 2020-03-05T11:58:58+03:00

Тюменцам рассказали, почему во дворах долго не вывозят мусор. Фото - "ТЭО".

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Тюменцы узнали, почему мусоровоз порой запаздывает в их двор. Регоператор составил список из 10 самых частых причин, которые вызывают отставания от графика по вывозу коммунальных отходов.

По информации пресс-службы ТЭО, аномальные погодные явления всегда оказывают влияние на естественный режим работы спецтранспорта. Сильный снегопад, гололед или ливень осложняют движение. Но в дни непогоды компания предусматривает выезд дежурного транспорта.

Еще одна причина – несвоевременная уборка дворов. Если снежные завалы не убраны, то у экипажа спецтехники просто не хватит сил для передвижения тяжелых емкостей с отходами. Кроме того, из-за снежной каши водитель не сможет проехать по узким дорожкам.

– Как бы ни было смешно, но, когда на улице слишком уж холодно, особенно после сильных перепадов температуры, мусор может пристыть к контейнеру и к моменту прибытия спецтехники просто не высыпаться из емкости. Также причиной может стать поломка авто или ДТП. А еще в отдельных населенных пунктах региона причиной нарушения графика может стать полное отсутствие дороги из-за непогоды, – добавили в компании.

По заверениям предприятия, даже несмотря на работу порой в сложных условиях, экипажи спецтехники успешно справляются с поставленными перед ними задачами по вывозу отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU