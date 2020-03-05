МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов

5 Март 2020 2020-03-05T11:35:00+03:00

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МегаФон запускает программу трейд-ин для «умных» часов топовых брендов. Теперь можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

Размер бонуса на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black составит 15 000, на Honor 20 Pro Phantom Blue – 5 000 рублей. Оформить покупку можно в 2 050 магазинах «МегаФон Ритейл» в 520 городах России.

Обменять по программе можно гаджет с серийным номером, устройство включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, владелец должен иметь возможность отвязать учетную запись от часов.

– Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% – в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более мощные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку, – отмечает Андрей Левыкин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

К утилизации также принимаются детские часы или фитнес-трекеры, независимо от их состояния. Партнёр МегаФона в программе трейд-ин – компания SmartPrice.

Трейд-ин работает в магазинах «МегаФон Ритейл» c декабря 2017 года. Программа позволяет сдать старый телефон, смартфон или планшет и купить новый гаджет с хорошей скидкой. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку.