Женатый тюменец оклеветал одноклассницу, которая не стала его любовницей

5 Март 2020 2020-03-05T15:16:26+03:00

Тюменец пытался отомстить однокласснице, которая утопила подаренный телефон, когда узнала, что он женат. Фото: Ольга Крыльцова

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В тюменскую полицию обратился горожанин, заявив, что стал жертвой давней знакомой. Мужчина пояснил, что подруга попросила взять кредит на его имя, но так и не выплатила ни копейки. Однако рассказ местного жителя вызвал у стражей порядка некоторые сомнения.

Полицейские опросили знакомую заявителя, та рассказала свою версию произошедшего. Оказывается, спустя много лет бывшие одноклассники встретились и проявили друг к другу симпатию. На кредитные средства он купил ей «Айфон» последней модели, подарил и предложил встречаться.

– Девушка приняла подарок, но, когда узнала, что бывший одноклассник женат, оскорбилась и утопила гаджет. Получив отказ в любовной связи, тюменец написал заявление в полицию на подругу детства, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Стражи правопорядка опросили друзей «влюбленных», которые полностью подтвердили слова гражданки. В скором времени заявитель признался, что хотел таким образом отомстить даме за отказ. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему светит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU