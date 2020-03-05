2020-03-05T15:16:26+03:00
Происшествия

Женатый тюменец оклеветал одноклассницу, которая не стала его любовницей

По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец пытался отомстить однокласснице, которая утопила подаренный телефон, когда узнала, что он женат.Тюменец пытался отомстить однокласснице, которая утопила подаренный телефон, когда узнала, что он женат.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию обратился горожанин, заявив, что стал жертвой давней знакомой. Мужчина пояснил, что подруга попросила взять кредит на его имя, но так и не выплатила ни копейки. Однако рассказ местного жителя вызвал у стражей порядка некоторые сомнения.

Полицейские опросили знакомую заявителя, та рассказала свою версию произошедшего. Оказывается, спустя много лет бывшие одноклассники встретились и проявили друг к другу симпатию. На кредитные средства он купил ей «Айфон» последней модели, подарил и предложил встречаться.

– Девушка приняла подарок, но, когда узнала, что бывший одноклассник женат, оскорбилась и утопила гаджет. Получив отказ в любовной связи, тюменец написал заявление в полицию на подругу детства, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Стражи правопорядка опросили друзей «влюбленных», которые полностью подтвердили слова гражданки. В скором времени заявитель признался, что хотел таким образом отомстить даме за отказ. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему светит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рядом с прудом Школьным в Тюмени построят храм
Сбербанк в Тюмени подвел итоги работы в 2019 году
Детский сад на тюменской Войновке строят с опережением сроков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Женатый тюменец оклеветал одноклассницу, которая не стала его любовницей
Тюменец, устроивший смертельное ДТП на Федюнинского, отправился в колонию
Сотрудник тюменского УФСИН поставлял заключенным марихуану
Директора тюменской УК оштрафовали за свисающие с крыши дома сосульки
Экс-ректору тюменского института выписали премий на миллион рублей
Как будет работать общественный транспорт Тюмени в мартовские праздники
Заказала и не дождалась: тюменка засудила бизнесмена, который не изготовил ей мебель
Тюменцам рассказали, почему во дворах долго не вывозят мусор
МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов
Вылила целое ведро: тюменка ошпарила экс-мужа кипятком из-за жилищных проблем
В Росгвардии опровергли сообщения об изгнании бомжей из тюменского Mc’Donalds
В Тобольске пьяный прохожий зарезал молодого спортсмена
В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»
Микс детектива и черной комедии: в тюменском драмтеатре покажут «женский» спектакль
Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи
Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники
«Дом, милый дом»: одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин
Молодые люди украли барана с ишимской фермы
В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы