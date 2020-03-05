2020-03-05T11:32:09+03:00
Происшествия

Вылила целое ведро: тюменка ошпарила экс-мужа кипятком из-за жилищных проблем

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы
Вадим Бегун
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Тюменка облила бывшего мужа кипятком. Фото - pixabay.com.Тюменка облила бывшего мужа кипятком. Фото - pixabay.com.
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В одну из больниц Тюмени поступил пациент с телесными повреждениями. Оказалось, что горожанин повздорил со своей экс-супругой и она решила «проверить его на прочность».

После официального расторжения брака тюменцы продолжили проживать вместе из-за жилищных проблем. В день преступления между ними произошел конфликт, который перешел в потасовку.

– Подозреваемая, не желая видеть потерпевшего, схватила ведро с кипятком и вылила на него всё содержимое. Заявитель, опасаясь за свою жизнь, обратился в медицинское учреждение. Там ему диагностировали средний тяжести вред здоровью: у мужчины обожжено туловище и руки, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Стражи правопорядка задержали 41-летнюю трудоустроенную местную жительницу. По данному факту дознанием возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вылила целое ведро: тюменка ошпарила экс-мужа кипятком из-за жилищных проблем
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