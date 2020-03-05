2020-03-05T13:27:09+03:00
Общество

Директора тюменской УК оштрафовали за свисающие с крыши дома сосульки

В отношении мужчины возбудили дело об административном нарушении
Вадим Бегун
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Директора тюменской УК оштрафовали за свисающие с крыши дома сосульки. Фото - pixabay.com.Директора тюменской УК оштрафовали за свисающие с крыши дома сосульки. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе оштрафовали директора управляющей компании. Прокуратура выявила нарушения в жилищно-коммунальной сфере.

С крыши одного из многоквартирных домов в поселке Московский свисала наледь и сосульки. Между тем, ООО «МУП Московское ЖКХ» не принимало никаких мер к очистке крыши. Все это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

– В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении, ему внесли представление. На днях руководителя предприятия оштрафовали на 25 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что в настоящее время наледь и сосульки убраны с крыши дома.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что огромная глыба льда, обрушившаяся с высоты третьего этажа жилого дома, расположенного в самом центре города, полностью разрушила ветхий деревянный тамбур при входе в подъезд. Чудом никто не погиб. Один из жильцов дома в первом часу ночи выскочил покурить и успел выйти на улицу до «сюрприза» с неба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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