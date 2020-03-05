В Росгвардии опровергли сообщения об изгнании бомжей из тюменского Mc’Donalds

5 Март 2020 2020-03-05T11:30:13+03:00

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Сотрудникам Росгвардии накануне пришлось разбираться в инциденте, возникшем в одном из тюменских ресторанов сети Mc’Donalds на улице Ленина, 54. Как отметили в ведомстве, наряд выехал на место по сигналу тревожной кнопки, который подал один из сотрудников заведения, когда в ресторан зашли «подозрительные лица».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после поступления сигнала тревоги на пульт отдела вневедомственной охраны по Тюмени, на место выехал наряд группы задержания. На месте выяснилось, что работники ресторана пытаются выпроводить из зала граждан, предположительно, без определенного места жительства, поскольку на них жаловались другие посетители.

Сотрудники Росгвардии убедились, что граждане никаких противоправных действий не совершали и применять к ним каких-либо мер нет необходимости. Соответственно, из заведения их не выпроваживали, ограничившись профилактической беседой, после чего наряд вернулся на маршрут патрулирования. А люди, к которым были претензии у посетителей и сотрудников ресторана, покинули его без посторонней помощи.

Как пояснили в администрации тюменского Mc’Donalds, ничего экстремального в тот момент в зале не происходило, а использование тревожной кнопки в подобных ситуациях – привычная практика.

– Мы можем прибегать к вызову сотрудников Росгвардии с помощью тревожной кнопки в случае возникновения жалоб со стороны гостей, если кто-то создает проблемы для посетителей, – сообщили в заведении, отказавшись раскрыть подробности инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU