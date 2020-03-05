В Тобольске пьяный прохожий зарезал молодого спортсмена

5 Март 2020 2020-03-05T10:32:10+03:00

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В Тобольске возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве молодого человека.

– Ночью 2 марта пьяный обвиняемый гулял по восьмому микрорайону города. По незначительному поводу он спровоцировал конфликт с проходившим мимо 19-летним потерпевшим. Во время ссоры злоумышленник достал нож и два раза ударил им в грудь молодому человеку, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в это время мимо проезжали сотрудники полиции. Они-то и вызвали скорую, при этом задержав обвиняемого. Несмотря на усилия врачей, потерпевший от полученных ранений умер.

В настоящий момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится работа по закреплению доказательственной базы: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU