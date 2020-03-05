В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»

5 Март 2020 2020-03-05T10:05:32+03:00

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В Тобольске накануне, 4 марта, в седьмом часу вечера спасателям пришлось доставать с дерева непоседливого енота. Хозяева позвонили в МЧС после того, как сами отчаялись достать зверька.

Случай произошел в шестом микрорайоне Тобольска. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда ТОСЭР узнали, что на дерево возле местной школы залез енот.

– Вечером с ним прогуливались его хозяева. В какой-то момент животное освободилось от поводка и устремилось на верхушку березы. Переговоры результата не принесли, тогда и последовал звонок тоболяков, встревоженных сложившейся ситуацией, в экстренную службу, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасателям пришлось потрудиться: при помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения они поднялись на высоту и достали зверька с березовых веток. На земле енота передали хозяевам. В настоящее время состояние животного не вызывает опасения.

ИСТОЧНИК KP.RU