2020-03-05T10:05:32+03:00
Происшествия

В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»

Зверек забрался на трехметровую высоту
Вадим Бегун
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В Тобольске спасатели сняли с дерева енота. Фото - pixabay.com.В Тобольске спасатели сняли с дерева енота. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске накануне, 4 марта, в седьмом часу вечера спасателям пришлось доставать с дерева непоседливого енота. Хозяева позвонили в МЧС после того, как сами отчаялись достать зверька.

Случай произошел в шестом микрорайоне Тобольска. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда ТОСЭР узнали, что на дерево возле местной школы залез енот.

– Вечером с ним прогуливались его хозяева. В какой-то момент животное освободилось от поводка и устремилось на верхушку березы. Переговоры результата не принесли, тогда и последовал звонок тоболяков, встревоженных сложившейся ситуацией, в экстренную службу, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасателям пришлось потрудиться: при помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения они поднялись на высоту и достали зверька с березовых веток. На земле енота передали хозяевам. В настоящее время состояние животного не вызывает опасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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