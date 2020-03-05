Микс детектива и черной комедии: в тюменском драмтеатре покажут «женский» спектакль
В Большом зале Тюменского драматического театра состоится премьера музыкальной комедии «Восемь женщин». Спектакль пройдет 6, 7, 8 и 9 марта.
Спектакль «Восемь женщин» – это микс детектива, драмы, черной комедии и мюзикла. Его действие происходит во Франции под Рождество: на заснеженной вилле убивают хозяина дома. Представительницам слабого пола, собравшимся под одной крышей, предстоит выяснить, кто убийца.
– Сюжет заставит гадать, чем все закончится. Музыкальные номера созданы для каждой актрисы, они раскрывают характер и сущность ее героини. В постановке прозвучит только живой вокал, – сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.
Билеты можно приобрести в Тюменском драматическом театре или на его сайте. Режиссер и хореограф спектакля Сергей Захарин хорошо известен не только в областном центре, но и за пределами города – его таланту принадлежат спектакли ТБДТ «Испанская баллада» и «Новеченто».
ИСТОЧНИК KP.RU