Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи

5 Март 2020 2020-03-05T09:21:31+03:00

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В Тюменской области на конец января этого года на 0,3% выросли цены на потребительские товары и тарифы. По сравнению с декабрем 2019 года больше всего подорожала плодовоовощная продукция – здесь зафиксирован рост сразу на 4,7%.

Кроме того, незначительно – менее чем на 1% – выросла стоимость рыбы и морепродуктов, подсолнечного масла, сыра, яйца, круп, бобовых, а также макаронных изделий. Увеличились цены на алкогольные напитки (на 1,3%). Больше всего повезло сладкоежкам: отмечено снижение цен на сахар (на 2,1%) и кондитерские изделия (на 1,5%).

По информации Тюменьстата, что касается непродовольственных товаров, то здесь отмечалось повышение цен на медикаменты (на 1,1%) и на табачные изделия (на 1,6%). Заметно снизилась стоимость телерадиотоваров (сразу на 3,3%), моющих и чистящих средств (на 1,2%). Незначительно (менее 1%) подорожали дизельное топливо и бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU