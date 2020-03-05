2020-03-05T09:21:31+03:00
Общество

Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи

Кроме того, выросли цены и на бензин
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области подешевел сахар.В Тюменской области подешевел сахар.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюменской области на конец января этого года на 0,3% выросли цены на потребительские товары и тарифы. По сравнению с декабрем 2019 года больше всего подорожала плодовоовощная продукция – здесь зафиксирован рост сразу на 4,7%.

Кроме того, незначительно – менее чем на 1% – выросла стоимость рыбы и морепродуктов, подсолнечного масла, сыра, яйца, круп, бобовых, а также макаронных изделий. Увеличились цены на алкогольные напитки (на 1,3%). Больше всего повезло сладкоежкам: отмечено снижение цен на сахар (на 2,1%) и кондитерские изделия (на 1,5%).

По информации Тюменьстата, что касается непродовольственных товаров, то здесь отмечалось повышение цен на медикаменты (на 1,1%) и на табачные изделия (на 1,6%). Заметно снизилась стоимость телерадиотоваров (сразу на 3,3%), моющих и чистящих средств (на 1,2%). Незначительно (менее 1%) подорожали дизельное топливо и бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Росгвардии опровергли сообщения об изгнании бомжей из тюменского Mc’Donalds
В Тобольске пьяный прохожий зарезал молодого спортсмена
В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»
Микс детектива и черной комедии: в тюменском драмтеатре покажут «женский» спектакль
Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи
Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники
«Дом, милый дом»: одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин
Молодые люди украли барана с ишимской фермы
В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы
В Ялуторовске мужчина с вилкой гонялся за своей женой
На улице Мельникайте в Тюмени отключат светофоры
Погода на 5 марта в Тюмени: одеваемся теплей – похолодало
Более 720 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили работодатели тюменцам
Тюменцев с пневмонией проверят на коронавирус
Прокат лодок, площадка для свадеб: в Тюмени обсудили будущее парка «Алебашево»
В тюменском сквере установят монумент «Мы победители!»
Тюменский прокурор обсудил с властями проблемы дольщиков
Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка
Тобольские власти следят за восстановлением благоустройства после земляных работ
С трактора на крупной тюменской стройке слили 250 литров «дизеля»
У тюменского драмтеатра маршрутный автобус протаранил легковушку
Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза
Тюменка, управлявшая автомобилем под наркотиками, будет благоустраивать город
Тюменцы хотят видеть на первой пешеходной улице города нестандартные арт-объекты
В Тюмени жестоко убит дворник. Его забили метлой и молотком
В Ишиме, страдающем от паводков, укрепляют дамбы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В диспетчерской тюменского водоканала появилась видеостена
Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске