Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники

5 Март 2020 2020-03-05T08:48:07+03:00

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В Тюмени в праздничные и выходные дни все городские поликлиники будут работать в соответствии с утвержденным графиком. Так, в воскресенье, 8 марта, дежурные врачи примут больных с 9.00 до 12.00. Кроме того, свою работу будут осуществлять перевязочный и процедурный кабинеты.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, 7 и 9 марта дежурные врачи примут больных также с 9.00, однако рабочий день продлится до 16.00.

В эти будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, клинико-диагностические и рентгенологические службы, кабинеты ЭКГ. Узкие специалисты примут по графику. Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации.

– При возникновении экстренных состояний население в круглосуточном режиме может обращаться в скорую помощь по телефону 03 (для абонентов сотовых операторов — 103 или 112), – сообщили в комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU