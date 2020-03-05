2020-03-05T08:48:07+03:00
Здоровье

Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники

Публикуем праздничное расписание медицинских учреждений города
Вадим Бегун
Поделиться:
Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники.Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени в праздничные и выходные дни все городские поликлиники будут работать в соответствии с утвержденным графиком. Так, в воскресенье, 8 марта, дежурные врачи примут больных с 9.00 до 12.00. Кроме того, свою работу будут осуществлять перевязочный и процедурный кабинеты.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, 7 и 9 марта дежурные врачи примут больных также с 9.00, однако рабочий день продлится до 16.00.

В эти будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, клинико-диагностические и рентгенологические службы, кабинеты ЭКГ. Узкие специалисты примут по графику. Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации.

– При возникновении экстренных состояний население в круглосуточном режиме может обращаться в скорую помощь по телефону 03 (для абонентов сотовых операторов — 103 или 112), – сообщили в комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Росгвардии опровергли сообщения об изгнании бомжей из тюменского Mc’Donalds
В Тобольске пьяный прохожий зарезал молодого спортсмена
В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»
Микс детектива и черной комедии: в тюменском драмтеатре покажут «женский» спектакль
Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи
Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники
«Дом, милый дом»: одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин
Молодые люди украли барана с ишимской фермы
В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы
В Ялуторовске мужчина с вилкой гонялся за своей женой
На улице Мельникайте в Тюмени отключат светофоры
Погода на 5 марта в Тюмени: одеваемся теплей – похолодало
Более 720 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили работодатели тюменцам
Тюменцев с пневмонией проверят на коронавирус
Прокат лодок, площадка для свадеб: в Тюмени обсудили будущее парка «Алебашево»
В тюменском сквере установят монумент «Мы победители!»
Тюменский прокурор обсудил с властями проблемы дольщиков
Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка
Тобольские власти следят за восстановлением благоустройства после земляных работ
С трактора на крупной тюменской стройке слили 250 литров «дизеля»
У тюменского драмтеатра маршрутный автобус протаранил легковушку
Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза
Тюменка, управлявшая автомобилем под наркотиками, будет благоустраивать город
Тюменцы хотят видеть на первой пешеходной улице города нестандартные арт-объекты
В Тюмени жестоко убит дворник. Его забили метлой и молотком
В Ишиме, страдающем от паводков, укрепляют дамбы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В диспетчерской тюменского водоканала появилась видеостена
Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске