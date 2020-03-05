«Дом, милый дом»: одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин

5 Март 2020 2020-03-05T09:18:13+03:00

Одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин. Фото: Ольга Крыльцова

Дети будут обучаться в домашних условиях

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В Тюмени на карантин закрыли школу № 40. Причиной этому стало резкое увеличение количества заболевших.

В образовательном учреждении подтвердили эту информацию, уточнив, что в понедельник, 2 марта, на карантин были закрыты 10 классов. Со вторника и по 9 марта включительно все ученики школы будут учиться из дома.

Как стало известно, у детей имеется высокая температура, мышечная слабость и лающий кашель. С такими симптомами школьников отправляют сдать анализы на грипп.

Стоит отметить, что Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ситуацию с заболеваемостью оценивает как спокойную. Так, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидемического порога на 52 процента.

Напомним, что с карантина школьники Тюмени вернулись всего две недели назад, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU