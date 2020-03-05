5 Март 2020 2020-03-05T07:03:54+03:00

В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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Инспекторы Тобольского отделения ГИМС провели освидетельствование ледовых переправ на автозимниках. Это сделано в связи с установившейся теплой погодой на территории Тюменской области.

Специалисты замерили толщину льда, провели проверку на наличие трещин и выхода талой воды, чтобы определить допустимую безопасную нагрузку. По результатам освидетельствования переправ разрешен проезд автотранспорта массой не более 10 тонн.

– Следующее освидетельствование переправ запланировано на 16 марта. Дальнейшее понижение грузоподъемности на ледовых переправах или их закрытие будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий, – сообщила госинспектор Тобольского отделения ГИМС Ксения Кондратенко.

В целях недопущения несчастных случаев водителей попросили соблюдать правила передвижения и допустимую весовую нагрузку, а также следовать требованиям установленных дорожных знаков и информационных табличек.

ИСТОЧНИК KP.RU