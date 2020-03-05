В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы
Инспекторы Тобольского отделения ГИМС провели освидетельствование ледовых переправ на автозимниках. Это сделано в связи с установившейся теплой погодой на территории Тюменской области.
Специалисты замерили толщину льда, провели проверку на наличие трещин и выхода талой воды, чтобы определить допустимую безопасную нагрузку. По результатам освидетельствования переправ разрешен проезд автотранспорта массой не более 10 тонн.
– Следующее освидетельствование переправ запланировано на 16 марта. Дальнейшее понижение грузоподъемности на ледовых переправах или их закрытие будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий, – сообщила госинспектор Тобольского отделения ГИМС Ксения Кондратенко.
В целях недопущения несчастных случаев водителей попросили соблюдать правила передвижения и допустимую весовую нагрузку, а также следовать требованиям установленных дорожных знаков и информационных табличек.
ИСТОЧНИК KP.RU