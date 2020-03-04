2020-03-04T16:05:34+03:00
Происшествия

Более 720 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили работодатели тюменцам

Нередко в дела вмешивалась региональная прокуратура
Вадим Бегун
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Более 720 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили работодатели тюменцам.Более 720 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили работодатели тюменцам.Фото: Ольга Крыльцова
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В 2019 году работодатели выплатили тюменцам более 720 миллионов рублей долгов по заработной плате. Это произошло не без участия прокуратуры.

Стало известно, что за прошлый год прокуроры выявили почти 30 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено более 3,3 тысячи протестов, почти 5,9 тысяч представлений, в суды направлено свыше 6 тысяч исков, также объявлено более 1,3 тысяч предостережений.

К дисциплинарной ответственности привлечено свыше 6,4 тысяч лиц, к административной – более трех тысяч. По материалам прокурорских проверок возбуждено 260 уголовных дел. Такие цифры привели на расширенном заседание коллегии прокуратуры об итогах работы в 2019 году.

– Во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и контролирующими органами проведена большая работа по обеспечению прав граждан на своевременную оплату труда. Погашена задолженность по заработной плате в общей сумме более 720 миллионов рублей, – добавили в ведомстве.

Всего на территории области зарегистрировано 26 648 преступлений, что на 1009 (3,9%) больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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