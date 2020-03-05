Погода на 5 марта в Тюмени: одеваемся теплей – похолодало

5 Март 2020 2020-03-05T05:03:33+03:00

В этот день в городе будет облачно

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Сегодня, 5 марта, в Тюмени ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 4-6 градусов, днем – минус 5. Вечером столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распостраняется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз.

В старину заметили: «Если в этот день снег тает, то долго не растает». Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.

ИСТОЧНИК KP.RU