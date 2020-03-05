2020-03-05T07:58:05+03:00
Общество

На улице Мельникайте в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Мельникайте в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Мельникайте в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 5 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 19.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Фабричной и Мельничной, с 9.00 до 13.00 – на пересечении улиц Мельникайте и Котовского, а также в районе ТюмГНГУ на Мельникайте.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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