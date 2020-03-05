5 Март 2020 2020-03-05T07:59:53+03:00

В Ялуторовске мужчина с вилкой гонялся за своей женой. Фото: Вадим Бегун

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В ялуторовскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ей угрожают убийством. Сотрудники тут же выехали по указанному адресу и задержали подозреваемого.

– Женщине угрожал ее муж, который в тот вечер распивал алкоголь. После застолья мужчина лег спать, но, внезапно проснувшись ночью, стал кричать на жену. Услышав в свой адрес возражения, он схватил со стола вилку и направил ее в живот своей второй половины, угрожая убийством, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что, оттолкнув нападающего, потерпевшая выбежала на улицу и попросила соседей вызвать полицию. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, согласно инкриминируемой ялуторовчанину статье, – лишение свободы на срок до двух лет.

Также стало известно, что 59-летний гражданин был ранее судим. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU