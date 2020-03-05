Молодые люди украли барана с ишимской фермы
В ишимскую полицию поступило сообщение от работника животноводческой фермы. Мужчина сообщил, что с территории организации кто-то похитил барана, которого оценили в восемь тысяч рублей.
– Неизвестные перелезли через забор, затем из загона украли животное, погрузили в автомобиль и скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались трое молодых людей, которые проживают неподалеку от места совершения преступления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время стражи порядка изъяли животное и вернули его владельцу фермерского хозяйства. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Тюменской области с фермы похитил барана..Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU