2020-03-05T08:01:17+03:00
Происшествия

Молодые люди украли барана с ишимской фермы

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Молодые люди украли барана с ишимской фермы. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.Молодые люди украли барана с ишимской фермы. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
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В ишимскую полицию поступило сообщение от работника животноводческой фермы. Мужчина сообщил, что с территории организации кто-то похитил барана, которого оценили в восемь тысяч рублей.

– Неизвестные перелезли через забор, затем из загона украли животное, погрузили в автомобиль и скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались трое молодых людей, которые проживают неподалеку от места совершения преступления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время стражи порядка изъяли животное и вернули его владельцу фермерского хозяйства. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Тюменской области с фермы похитил барана..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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