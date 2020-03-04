Тюменцев с пневмонией проверят на коронавирус
В Тюмени сегодня, 4 марта, прошло очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса. В региональный план внесли дополнительные меры: это связано с учетом расширения числа стран, где выявлены заболевшие.
– Все граждане, которые приезжают из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран, в том числе из КНР через «транзитные страны», из Ирана, Кореи, Италии и других государств, в обязательном порядке берутся под медицинское наблюдение и проходят лабораторное обследование на выявление коронавирусной инфекции, – сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо
Также стало известно, что в аэропорту Рощино смонтированы два современных стационарных тепловизора, данные которых в режиме онлайн отслеживают сотрудники местного Роспотребнадзора.
По информации директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, регион полностью обеспечен необходимым оборудованием, а также дезинфицирующими средствами, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU
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