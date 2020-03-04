Прокат лодок, площадка для свадеб: в Тюмени обсудили будущее парка «Алебашево»

4 Март 2020 2020-03-04T15:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени состоялось заседание проектного комитета по реализации проекта событийного парка «Алебашево». На нем обсудили основные вопросы, касающиеся будущего этой территории.

– Парк подходит для проведения как общероссийских, так и международных событий. Здесь могут появиться пляжная и пикниковая зоны, гостевые домики, детские площадки, видовая площадка для свадеб, прокат лодок и катамаранов, – рассказал директор управления градостроительного планирования администрации города Тюмени Артем Павлюченко.

Стало известно, что концепцией парка предложено создание мест для активного отдыха, экстремального спорта с зоной скалолазания и скейт-парком, прогулочных зон, оранжереи, гастрономической аллеи и даже плавучей сцены.

Начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн в свою очередь добавил, что до конца сентября этого года проект очистки озера вместе с заключением экспертизы должен быть готов. Завершить полную очистку озера планируется к концу 2023 года. В настоящее время завершается работа по определению границ береговой линии водного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU