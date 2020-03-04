В тюменском сквере установят монумент «Мы победители!»

4 Март 2020 2020-03-04T15:27:09+03:00

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В сквере Якова Неумоева установят монумент «Мы победители!» На сегодняшний день площадка уже подготовлена.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, благоустройство сквера площадью 3,2 гектара идет в два этапа. В прошлом году здесь появился асфальт, газоны, парковки, ливневка, детские площадки, скамейки и многое другое.

– На сегодняшний день площадка для монумента подготовлена, там установлено 27 стел, на которых будет представлена информация о заводах, работавших в городе в годы Великой Отечественной войны. Ближе к 9 Мая установят и 3 информационных киоска, где будет расширенная информация о военной Тюмени, – прокомментировали в ведомстве.

Руководитель управы Ленинского округа Александр Ильин подчеркнул, что планировочное решение не нарушает сложившиеся пешеходные связи. Глава города Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь отметил, что благоустройство сквера является важным событием для горожан.

– Это еще одна важная и значимая работа, которую проводят ветераны, активисты предприятий, члены Общественной палаты по увековечению боевого подвига тюменцев. В дальнейшем этот сквер станет еще одним местом семейного отдыха для жителей района, где также будут проходить патриотические мероприятия для школьников, – сказал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU