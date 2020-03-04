Тюменский прокурор обсудил с властями проблемы дольщиков

4 Март 2020 2020-03-04T15:28:20+03:00

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Сегодня, 4 марта, прокурор Тюменской области Владислав Московских провел межведомственное совещание, посвященное законности в сфере долевого строительства. По его словам, за один лишь прошедший год ведомство выявило 81 нарушение в этой сфере.

– Для устранения нарушений был внесен один протест, 25 представлений, объявлено шесть предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 19 лиц, к административной – 12.

В результате таких мер в эксплуатацию введены девять жилых домов, сроки сдачи которых застройщики постоянно переносили. Восстановлены права 439 участников долевого строительства.

– В настоящее время в реестре проблемных домов региона значится два объекта. На строительство одного из них средства дольщиков не привлекались, застройщик другого объекта – ООО «Стройтрест» (жилой комплекс House club в поселке Московский) – находится в процедуре банкротства. Утвержден план-график реализации мероприятий по восстановлению прав дольщиков, их 20 человек, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также стало известно, что на территории региона возводятся 26 многоквартирных домов, по которым 14 застройщиками (в Тобольске, Тюмени и Тюменском районе) продлены сроки строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU