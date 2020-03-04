2020-03-04T14:00:36+03:00
Общество

Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка

Международных перевозок временный запрет не коснется
Вадим Бегун
Поделиться:
Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка. Фото - pixabay.com.Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области вводится временное ограничение движения транспорта с грузом или без него, который передвигается по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Такой запрет будет действовать только на время паводка.

– Ограничение действует с 15 апреля по 14 мая на участках дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий), а также с 4 апреля по 4 мая на дорогах с грунтовым типом покрытия, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По информации ведомства, временное ограничение движения весной не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами (в том числе международных), перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

Также разрешается совершать перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий. Можно ездить и транспортным средствам Министерства обороны РФ, сельхозтехнике (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил включительно), а также технике, которая ремонтирует дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский прокурор обсудил с властями проблемы дольщиков
Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка
Тобольские власти следят за восстановлением благоустройства после земляных работ
С трактора на крупной тюменской стройке слили 250 литров «дизеля»
У тюменского драмтеатра маршрутный автобус протаранил легковушку
Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза
Тюменка, управлявшая автомобилем под наркотиками, будет благоустраивать город
Тюменцы хотят видеть на первой пешеходной улице города нестандартные арт-объекты
В Тюмени жестоко убит дворник. Его забили метлой и молотком
В Ишиме, страдающем от паводков, укрепляют дамбы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В диспетчерской тюменского водоканала появилась видеостена
Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске