Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка

4 Март 2020 2020-03-04T14:00:36+03:00

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В Тюменской области вводится временное ограничение движения транспорта с грузом или без него, который передвигается по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Такой запрет будет действовать только на время паводка.

– Ограничение действует с 15 апреля по 14 мая на участках дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий), а также с 4 апреля по 4 мая на дорогах с грунтовым типом покрытия, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По информации ведомства, временное ограничение движения весной не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами (в том числе международных), перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

Также разрешается совершать перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий. Можно ездить и транспортным средствам Министерства обороны РФ, сельхозтехнике (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил включительно), а также технике, которая ремонтирует дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU