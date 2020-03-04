Тобольские власти следят за восстановлением благоустройства после земляных работ

4 Март 2020 2020-03-04T13:34:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске следят за восстановлением благоустройства после проведения земляных работ. Глава города Максим Афанасьев держит этот вопрос на особом контроле.

– Каждую раскопку мы отслеживаем до ее восстановления в первоначальное состояние. Штрафуем, контролируем. Будем рады помощи граждан. Сообщать о таких фактах можно через портал «Наш дом», – отметил Максим Афанасьев.

Стало известно, что в 2019 году комитетом градостроительной политики было выдано 158 разрешений на осуществление земляных работ и 148 уведомлений. Соответствующие органы составили 104 протокола за нарушения. Общая сумма взысканных штрафов составила 1 миллион 797 тысяч рублей, из них оплачено 1 миллион 707 тысяч.

По информации заместителя главы города Натальи Мудриченко, структурные подразделения администрации Тобольска продолжат работу по выявлению и пресечению несанкционированных земляных работ и привлечению нарушителей к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU