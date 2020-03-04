Тобольские власти следят за восстановлением благоустройства после земляных работ
В Тобольске следят за восстановлением благоустройства после проведения земляных работ. Глава города Максим Афанасьев держит этот вопрос на особом контроле.
– Каждую раскопку мы отслеживаем до ее восстановления в первоначальное состояние. Штрафуем, контролируем. Будем рады помощи граждан. Сообщать о таких фактах можно через портал «Наш дом», – отметил Максим Афанасьев.
Стало известно, что в 2019 году комитетом градостроительной политики было выдано 158 разрешений на осуществление земляных работ и 148 уведомлений. Соответствующие органы составили 104 протокола за нарушения. Общая сумма взысканных штрафов составила 1 миллион 797 тысяч рублей, из них оплачено 1 миллион 707 тысяч.
По информации заместителя главы города Натальи Мудриченко, структурные подразделения администрации Тобольска продолжат работу по выявлению и пресечению несанкционированных земляных работ и привлечению нарушителей к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU